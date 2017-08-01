На CXID-EXPO-2017 в Киеве будет представлено 50 предприятий Луганщины

50 предприятий Луганской области планируют принять участие в CXID-EXPO-2017. Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

12-13 сентября в Киеве в помещении Торгово-промышленной палаты Украины (ул. Большая Житомирская, 33) состоится мероприятие CXID-EXPO-2017.

Его организаторами выступают Программа развития OOH (ПPOOH), Луганская и Донецкая областные государственные администрации, Торгово-промышленная палата Украины и Агентства регионального развития Луганской и Донецкой областей.

Представлять Луганщину в Киеве будут 50 предприятий.

Мероприятие направлено на усиление деловой активности малого и среднего бизнеса на Донбассе путем презентации широкой публике возможностей местных производителей и их продукции. Руководители и владельцы бизнеса со всей страны соберутся в Киеве, чтобы расширить и укрепить деловые связи между Луганской, Донецкой и другими областями Украины.

Центральным мероприятием CXID-EXPO-2017 является выставка-презентация бизнесов, соединенная с возможностью проведения деловых переговоров.

Кроме того, предприниматели смогут пройти обучение у высококвалифицированных бизнес-тренеров. На панельных дискуссиях и презентациях участники узнают об истории успеха в бизнесе, инновационных технологиях и откроют для себя новую продукцию от местных производителей.

Это уникальная возможность для малых и средних предприятий расширить рынки сбыта и найти новые возможности развития своего дела. Вход на СXIД-ЭКСПО будет свободный для всех заинтересованных.