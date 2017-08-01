За прошедшую неделю уничтожены 8 и ранены 35 боевиков

Подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили 8 погибших и 35 раненых оккупантов.

Об этом сегодня на традиционном ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.

По его словам, львиная доля потерь врага приходится на район Авдеевки и южную часть Мариупольского направления, где боевики обычно ведут себя наиболее нагло и, соответственно, попадают под точный огонь или становятся жертвой собственной беспечности.