В Донбассе за сутки ранения получили трое украинских бойцов

В зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий 13 августа 2017 года получили ранения трое украинских военных.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, пишет РБК-Украина.

"За прошедшие сутки, к счастью, погибших в рядах ВСУ нет, трое военнослужащих получили ранения", - сообщил Мотузяник.

По его словам, за сутки на Луганском направлении зафиксировано 9 обстрелов, в том числе три из минометов. В Донецком направлении обострение наблюдалось в Авдеевке, где боевики вели обстрелы с использованием минометов и тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении боевики обстреляли жилые дома в Марьинке.