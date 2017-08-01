В СНБО заявили, что Украина не поставляла оружие в Северную Корею

Предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

"Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах", - заявил Турчинов. Также Турчинов отметил, что Украина считает правящий режим Северной Кореи "тоталитарным, опасным и непредсказуемым, и поддерживает все санкции против этой страны".