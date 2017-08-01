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В Луганской области будут судить организатора псевдореферендума

Вчера, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт против подозреваемых в организации незаконного "референдума" в поддержку террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Установлено, что весной 2014 гражданка Украины совместно с другими лицами обеспечила проведение так называемого референдума в поддержку террористической организации ЛНР на одном из участков в пгт Новойадар. Указанное лицо занималось материальным обеспечением так называемого референдума, в частности, вопросами выдачи "бюллетеней для голосования", составлением списков избирателей и другими организационными вопросами проведения незаконного псевдомероприятия", - говорится в сообщении.

Уголовное производство было открыто по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.


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