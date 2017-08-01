В ЕСПЧ находится почти 4 тысячи дел, связанных с конфликтом в Донбассе и в Крыму

В ЕСПЧ находится почти 4 тысячи дел, связанных с конфликтом в Донбассе и в КрымуВчера, 15:02
Около 4000 дел по конфликту на Донбассе и в Крыму находится в Европейском суде по правам человека.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Твиттере.
"В Европейском суде по правам человека почти 4 тыс. дел, связанных с конфликтом в Крыму и на востоке Украины", - говорится в сообщении.
В частности, 3,5 тыс. дел касаются уничтожения и повреждения имущества на востоке Украины, доступа к правосудию, выплаты пенсий, дискриминации, участия в местных выборах; 150 дел связаны с исчезновениями во время конфликта, убийствами и похищениями родственников заявителей, получения телесных повреждений.
"Более 250 дел касаются военных и их родственников", - отмечают в профильном ведомстве.