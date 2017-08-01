ГПУ обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии

Генеральная прокуратура Украины в целом завершила расследование обстоятельств Иловайской трагедии в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении ГПУ.

Сообщается, что, по данным следствия, к Иловайской трагедии привело прямое вторжение Вооруженных сил России 23-24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией. На основании собранных доказательств о подозрении сообщили первому замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Николаю Богдановскому.

Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и нарушении законов войны. Богдановский непосредственно осуществлял командование и контроль подразделений армии РФ при вторжении в Украину. Кроме того, по результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины на сегодня привлечены к уголовной ответственности 89 человек, в том числе 43 россиян, среди которых 11 человек из числа руководства Вооруженных сил России - министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и еще 9 генералов. Украинский суд дал разрешение на их арест.

"В суд направлено 41 обвинительный акт по 45 лицам. Приговорами украинских судов 25 человек уже осуждены, в том числе 9 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении.