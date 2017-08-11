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В Беларуси задержали автомобиль с номерами террористов ЛНР

Вчера, 15:45 citynews.net.ua | Напечатать

В Могилеве (Беларусь) автомобиль с номерами террористической организации "Луганская Народная Республика" арестовали и поместили на штрафстоянку.

Об этом сообщает местное издание "Наша Нива".

"Милицией направлены запросы в компетентные органы Украины для проверки регистрации автомобиля", - пишет издание. 

Сообщается, что житель Могилева Владимир Шанцев обратился в ГАИ Октябрьского района  с запросом, каким образом машина с номерными знаками непризнанной территории попала в Беларусь и что делают правоохранительные органы, чтобы не допускать на территорию Беларуси транспортных средств, угрожающих безопасности граждан.


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