Энергетики ПАО "Винницаоблэнерго" передали Луганскому энергетическому объединению в Старобельск три кондиционера для охлаждения компьютерных системы. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ЛЭО.

Сейчас ЛЭО не имеет возможности собственными силами обеспечивать необходимые условия для работников, в том числе - покупать кондиционеры, хотя они необходимы для охлаждения компьютерных систем.

"Напомним, что Луганское энергетическое объединение уже в течение восьми месяцев находится в остром хозяйственном кризисе, который возник в результате финансовых санкций НКРЕКП и ареста счетов предприятия. Поэтому ЛЭО не имеет ни копейки средств - ни на зарплаты, ни на подготовку электросетей к осенне-зимнему периоду, ни на проведение ремонтов", - сказано в сообщении.