В Северодонецке сформировали штаб по запуску «Азота»

Сегодня, 11 августа, прошел первый штаб по запуску ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», которое последние три года работало только периодически на привозном сырье. Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Руководством предприятия было сообщено о решении запуска в первой декаде сентября, однако для этого необходимо стабильное электроснабжение. Поэтому, председатель правления Северодонецкого «Азота» Леонид Бугаев обратился к главе области с просьбой принятия соответствующих мер профильными предприятиями Луганщины.

Глава Луганской ОВГА Юрий Гарбуз обратился ко всем представителям энергетических предприятий области (а это — TOB «Луганское энергетическое объединение», ОП «Бахмутский ремонтно-эксплуатационный центр», ОП «Луганская ТЭС» и Инспекция Госэнергонадзора в Луганской области) в течение недели вместе с «Азотом» разработать план мероприятий с четкими сроками выполнения необходимых работ, чтобы уже на следующем заседании была понятна дата запуска предприятия.

На «Азоте» планируют запустить цех по производству аммиака, карбамида, аммиачной селитры и другие вспомогательные структурные подразделения. Это позволит ежемесячно производить до 50 тысяч тонн аммиачной селитры, 36 тысяч тонн карбамида, 10-15 тысяч тонн аммиачной воды и тому подобное. А главное – привлечь к работе до 3 тысяч человек, большинство из которых находятся в режиме простоя, и стабильно выплачивать им заработную плату.

Также руководство «Азота» призвало включить в работу когенерационную установку, которая будет производить электроэнергию из природного газа.

Гарбуз попросил «азотовцев» подготовить к следующему совещанию необходимую документацию по этому поводу для дальнейшего решения существующих проблем.