В РФ украинца Артура Панова приговорили к восьми годам тюрьмы по обвинению в терроризме

Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил к восьми годам колонии общего режима 19-летнего украинца Артура Панова, обвиняемого в терроризме.

Об этом изданию "Медиазона" сообщил журналист Антон Наумлюк.

Прокуратура просила суд приговорить Панова к 10 годам тюрьмы.

Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области после того, как под видом беженца пересек границу якобы с целью совершения теракта на территории России.

На момент задержания Панову не было 18 лет. Находясь под стражей, он неоднократно объявлял голодовки.

По утверждению следствия, у Панова, который приехал в Ростов-на-Дону из Луганска, нашли взрывное устройство. Следователи считали, что Панов планировал теракт в ростовском Театре имени Горького, и подтверждают это тем, что в блоге он публиковал манифесты от имени последователей леворадикальной немецкой группировки "Фракция Красной армии".

В феврале 2017 года стало известно, что Панов частично признал вину по обвинению в подготовке теракта и в призывах к терроризму, хранении и изготовлении взрывчатки.