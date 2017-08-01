В РФ украинца Артура Панова приговорили к восьми годам тюрьмы по обвинению в терроризме

В РФ украинца Артура Панова приговорили к восьми годам тюрьмы по обвинению в терроризмеСегодня, 17:41
Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил к восьми годам колонии общего режима 19-летнего украинца Артура Панова, обвиняемого в терроризме.
Об этом изданию "Медиазона" сообщил журналист Антон Наумлюк.
Прокуратура просила суд приговорить Панова к 10 годам тюрьмы.
Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области после того, как под видом беженца пересек границу якобы с целью совершения теракта на территории России.
На момент задержания Панову не было 18 лет. Находясь под стражей, он неоднократно объявлял голодовки.
По утверждению следствия, у Панова, который приехал в Ростов-на-Дону из Луганска, нашли взрывное устройство. Следователи считали, что Панов планировал теракт в ростовском Театре имени Горького, и подтверждают это тем, что в блоге он публиковал манифесты от имени последователей леворадикальной немецкой группировки "Фракция Красной армии".
В феврале 2017 года стало известно, что Панов частично признал вину по обвинению в подготовке теракта и в призывах к терроризму, хранении и изготовлении взрывчатки.