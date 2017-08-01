Хуг заявил о росте уровне насилия на линии разграничения в зоне АТО

Хуг заявил о росте уровне насилия на линии разграничения в зоне АТОСегодня, 14:23
Количество случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе увеличилось на 55% на прошлой неделе.
Об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня на брифинге в Киеве, - передает "ОстроВ".
"На протяжении недели мы наблюдали рост уровня насилия вдоль линии соприкосновения. Количество нарушений прекращения огня, зафиксированных СММ ОБСЕ, повысилось на 55%", - сообщил он.
"Особое беспокойство вызвало широкое использование вооружения, запрещенного Минскими соглашениями", - добавил Хуг.