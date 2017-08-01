Хуг заявил о росте уровне насилия на линии разграничения в зоне АТО

Количество случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе увеличилось на 55% на прошлой неделе.

Об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня на брифинге в Киеве, - передает "ОстроВ".

"На протяжении недели мы наблюдали рост уровня насилия вдоль линии соприкосновения. Количество нарушений прекращения огня, зафиксированных СММ ОБСЕ, повысилось на 55%", - сообщил он.

"Особое беспокойство вызвало широкое использование вооружения, запрещенного Минскими соглашениями", - добавил Хуг.