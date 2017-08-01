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Бойцы «Фантома» на Луганщине раскрыли уголовное преступление

Сегодня, 11:03 citynews.net.ua | Напечатать

В начале августа 2017 года сотрудникам управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон проведения АТО «Фантом» Главного управления ГФС в Луганской области, которые несут службу на КПВВ "Станица Луганская", поступила информация от жителей с. Макарово о том, что неизвестные лица систематически совершают кражи имущества в домах этого поселка, воспользовавшись отсутствием их владельцев. Последний случай произошел 08.08.2017.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

«Фантомовцы», находясь в с. Макарово, обратили внимание на двух человек, которые вели себя подозрительно. Для получения дополнительной информации и установления личности неизвестных, «фантомовцы» определили местонахождение воров и свидетельскую базу. Совместно с бойцами батальона полиции особого назначения "Луганск-1" злоумышленники были задержаны.

Преступники признались в том, что получили средства в результате реализации краденых 5 стальных радиаторов, бойлера, кафеля и раковины. Они раскаялись в содеянном, изъявили желание прибыть в Станично-Луганский отдел полиции ГУНП в Луганской области для явки с повинной и возместить убытки потерпевшим.

По предварительной информации почти за неделю указанной группой было совершено не менее трех краж и нанесен ущерб на сумму 25 тыс. грн.

По данному факту Станично-Луганским ОП ГУНП в Луганской области зарегистрировано уголовное производство по ст. 185 ч.3 Уголовного кодекса Украины.


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