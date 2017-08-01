РФ планирует использовать ПВО на границе Беларуси и Украины

На рассмотрение нелегитимной Государственной думы России передан законопроект, положения которого позволяют государству-оккупанту использовать силы противовоздушной обороны на границах Беларуси.

Документ внес вчера, 10 августа, президент РФ Владимир Путин, пишет сайт российского парламента.

В комментарии к законопроекту Путин просит депутатов ратифицировать протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между РФ и РБ о "совместной охране" границы Союзного государства в воздушном пространстве и создание Единой региональной системы ПВО от 3 февраля 2009 года.

Протокол подписан 2 ноября 2016 года в Минске.

Текст документа регламентирует "понятийный аппарат Соглашения". Также вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры российской армии и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по ПВО при совместном выполнении задач боевого дежурства.

Путин считает, что реализация протокола "позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных ассигнований федерального бюджета"