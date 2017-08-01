Суд арестовал двух чиновников госпогранслужбы по делу о хищениях на проекте «Стена

Соломенский районный суд Киева арестовал на 2 месяца с возможностью внесения залога начальника управления капитального строительства Госупогранслужбы Александра Атаманюка и бывшего начальника первого отдельного отдела строительства ГПСУ Владимира Целко. Об этом сообщает «112 Украина».

Суд установил залок для Целко в размере 8,5 миллионов гривен, а для Атаманюка – 3,6 миллиона гривен.

Целко подозревается в подписании актов выполненных работ, при том что работы на самом деле не были выполнены. Сам подозреваемый и его защита эти обвинения отвергают.

Напомним, 9 августа НАБУ сообщило о подозрении семи задержанным по делу о хищениях на проекте «Стена».

Проект «Стена» предусматривает инженерное обустройство украинско-российской границы и прилегающих территорий к зоне проведения антитеррористической операции и Крыма.