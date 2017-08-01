СБУ закончила антитеррористические учения в Северодонецке

Плановые тактико-специальные антитеррористические учения прошли в Северодонецке 8-10 августа, передает пресс-служба Управления СБУ в Луганской области.

В мероприятиях были задействованы сотрудники СБ Украины, Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, представители органов местной власти и управления, других субъектов борьбы с терроризмом.

Участники учений отработали систему оперативных и поисковых мер по противодействию террористической угрозе и взаимодействие при проведении антитеррористической операции.

По оценкам руководства Антитеррористического центра, участники учений продемонстрировали высокий уровень мобильности и слаженности действий.

"Организаторы учений надеются, что жители Северодонецка с пониманием отнеслись к временным неудобствам, связанным с проведением масштабных учений. Они призывают граждан быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, немедленно сообщать в правоохранительные органы области", - сказано в сообщении.