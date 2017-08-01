За сутки в зоне АТО зафиксировано 15 обстрелов

В прошлые сутки погиб один украинский военный - он подорвался на неизвестном взрывном устройстве около Песков. Еще один военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего боевики 15 раз нарушали перемирие.

Наиболее интенсивные обстрелы были на луганском направлении - боевики открывали огонь по силам АТО около Станицы Луганской, а позиции ВСУ в Счастье обстреляли из зенитной установки.

Почти час из 82-мм минометов и гранатометов обстреливали украинских военных в Крымском. В ответ силы АТО накрыли боевиков гранатометным огнем.

На приморском направлении под гранатометный огонь террористов попали опорные пункты ВСУ в Талаковке и Водяном.

Ранее сообщалось, что один военный получил ранения под Мариуполем в результате обстрела со стороны боевиков - он обследовал на предмет взрывчатки дорогу перед проездом по ней Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.