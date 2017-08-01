» » За сутки в зоне АТО зафиксировано 15 обстрелов

За сутки в зоне АТО зафиксировано 15 обстрелов

Сегодня, 09:20 citynews.net.ua | Напечатать

В прошлые сутки погиб один украинский военный - он подорвался на неизвестном взрывном устройстве около Песков. Еще один военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook

Всего боевики 15 раз нарушали перемирие.  

Наиболее интенсивные обстрелы были на луганском направлении - боевики открывали огонь по силам АТО около Станицы Луганской, а позиции ВСУ в Счастье обстреляли из зенитной установки.  

Почти час из 82-мм минометов и гранатометов обстреливали украинских военных в Крымском. В ответ силы АТО накрыли боевиков гранатометным огнем.  

На приморском направлении под гранатометный огонь террористов попали опорные пункты ВСУ в Талаковке и Водяном.

Ранее сообщалось, что один военный получил ранения под Мариуполем в результате обстрела со стороны боевиков - он обследовал на предмет взрывчатки дорогу перед проездом по ней Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:59

Доплаты военным на первой и второй линиях обороны в АТО повысят уже с сентября

Сегодня, 12:21

Пользователи PayPal из Украины столкнулись с проблемами при переводе денег на иностранные аккаунты

Сегодня, 11:39

В штабе АТО рассказали, почему не разминируют мост в Счастье

Сегодня, 11:03

Бойцы «Фантома» на Луганщине раскрыли уголовное преступление

Сегодня, 10:52

РФ планирует использовать ПВО на границе Беларуси и Украины

Сегодня, 10:36

Суд арестовал двух чиновников госпогранслужбы по делу о хищениях на проекте «Стена

Сегодня, 09:57

СБУ закончила антитеррористические учения в Северодонецке

Сегодня, 09:20

За сутки в зоне АТО зафиксировано 15 обстрелов

Вчера, 20:30

Жительница Луганска планировавшая теракт в центре Киева вышла на свободу по "закону Савченко"

Вчера, 18:08

В МОТ решили, что пенсионная реформа отвечает международным обязательствам

Вчера, 17:43

НАБУ создает подразделение, которое займется «оборонкой»

Вчера, 17:38

Пятерых чиновников Минобороны подозревают в хищении 34 млн гривен

Новости Украины:

Сегодня, 12:59

Украинцы этой ночью смогут увидеть Суперлуну и звездный дождь

Сегодня, 12:20

Во Львовской области задержан начальник таможенного поста "Западный"

Сегодня, 11:41

В Полтаве на пляже произошла перестрелка

Сегодня, 11:11

В Киев вводят ограничения для движения большегрузов

Сегодня, 10:44

В университете Драгоманова открыт конкурс на место ректора

Сегодня, 10:38

В Мариуполе переселенец открыл первый в городе хостел

Сегодня, 09:58

В Юрьевке во время отдыха на море утонула женщина

Сегодня, 09:24

В Ирпене прогремел взрыв

Вчера, 18:00

В Одессе ссора закончилась стрельбой

Вчера, 17:34

В Кировоградской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн гривен

Вчера, 17:33

Кабмин будет содействовать техническому переоснащению пограничников

Вчера, 16:46

НАБУ обещает быстро расследовать дело Приватбанка

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 