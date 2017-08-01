Жительница Луганска Анастасия Коваленко, которая намеревалась устроить теракт в центре Киева и была приговорена к 5 годам лишения свободы, должна выйти на свободу. Об этом сообщает Левый берег.

Об этом говорится в определении суда от 11 июля, обнародованном в Едином реестре судебных решений 26 июля.

Адвокат Ковеленко подала в Печерский районный суд Киева ходатайство, в котором указала, что осужденная отбыла в Киевском (Лукьяновском) СИЗО 2 года 6 месяцев и 1 день, что в пересчете составляет 5 лет и 2 дня. "Таким образом, на день подачи заявления, по мнению заявителя, осужденная уже фактически отбыла назначенное ей наказание и должна быть немедленно освобождена", - сказано в судебном решении.

Суд согласился с доводами адвоката, пересчитал срок заключенной и постановил немедленно отпустить Коваленко из-под стражи.

Закон, отменивший возможность пересчета срока тюремного заключения, вступил в силу 21 июня.

Напомним, Анастасия Коваленко приехала в Киев 17 декабря 2014 года с сумкой взрывчатки. В тот же день она оставила ее у Дома профсоюзов на Майдане Независимости. Однако количество людей в этом месте оказалось небольшим, поэтому она отнесла сумку к скверу рядом с театром имени Франко.

Там ее задержали сотрудники СБУ.

1 июня 2017 года Коваленко заключила с Генеральной прокуратурой соглашение о признании вины и на следующий день была признана виновной по статьям "Теракт" и "Незаконное обращение с боеприпасами", ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества.