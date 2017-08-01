В МОТ решили, что пенсионная реформа отвечает международным обязательствам

Законопроект пенсионной реформы Украины отвечает международным обязательствам государства. Об этом на встрече представителей Международной организации труда с министром социальной политики Украины Андреем Ревой заявил начальник отдела социальной защиты Департамента международных трудовых стандартов МОТ Александр Егоров, сообщает пресс-служба правительства.

Речь идет о соблюдении 102-й конвенции МОТ, ратифицированной Украиной в 2006 году.

Егоров отметил, что уже очевидна инновация, аналога которой нет в мире - связывание стажа с возрастом выхода на пенсию.

МОТ планирует написать финальный комментарий о законопроекте по пенсионной реформе. Также специалисты организации предлагают Украине изучить и использовать опыт развитых стран в сфере уголовной ответственности работодателей за отсутствие официального оформления своих сотрудников.