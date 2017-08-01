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Пятерых чиновников Минобороны подозревают в хищении 34 млн гривен

Сегодня, 17:38 citynews.net.ua | Напечатать

Главная военная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении пятерых бывших и действующих чиновников Министерства обороны и двух служебных лиц коммерческого предприятия, которые причинили ущерб ведомству на сумму свыше 34 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что при осуществлении в 2014-2015 годах государственных закупок касок и бронежилетов для нужд Вооруженных Сил Украины произошло хищение госсредств в особо крупных размерах.

Подозреваемые, выполняя (каждый в разное время) обязанности директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны и начальника финансового управления Департамента, подписали ряд договоров о поставках касок и бронежилетов для нужд армии по цене с НДС.

Чиновники сделали это вопреки требованиям законодательства об освобождении на период проведения АТО от обложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке спецсредств индивидуальной защиты для нужд ВСУ.

Таким образом, Минобороны незаконно оплатило на счет предприятия-поставщика 32,6 млн гривен в виде налога на добавленную стоимость. Кроме того, дополнительными соглашениями была безосновательно увеличена цена поставленных касок и бронежилетов, что привело к лишним расходам министерства на общую сумму более 1,5 млн гривен.

Бывшим и нынешним руководителям Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.367 (служебная халатность) и ч.2 ст.425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.

Также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), директору и главному бухгалтеру предприятия-поставщика, которые присвоили средства Минобороны на сумму 34,1 млн гривен.

Обвинительные акты относительно всех указанных лиц направлены в суд. На имущество обвиняемых наложен арест.


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