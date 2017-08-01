В России полиция препятствует регистрации уехавших из Донбасса

В России региональные отделения МВД продолжают отказывать в продлении регистрации гражданам Украины, уехавшим с подконтрольной группировкам «Л-ДНР» части Донбасса, несмотря на изменения в законодательстве.

Об этом заявил депутат российской Государственной думы Константин Затулин на своем сайте.

«Несмотря на полученную информацию от ГУВМ МВД России по вопросам миграции о сохранении прежнего порядка продления миграционного учета для граждан ЛДНР, в регионах продолжают отказывать в его продлении», – говорится в сообщении.

Ранее Затулин объявил, что всем миграционным органам на местах разослано дополнительное указание не распространять на граждан Украины, прибывших с подконтрольной «Л-ДНР» территории правило миграционного учета 90/180. Таким образом, для них сохраняется возможность продлить миграционный учет без выезда с территории России.