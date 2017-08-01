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Грэм Филлипс нашел себе невесту в оккупированном Луганске

Сегодня, 16:57 citynews.net.ua | Напечатать

Британский блогер и журналист Грэм Филлипс, известный своей любовью к России и поддержкой сепаратистов, нашел свое счастье в так называемой "ЛНР". Именно там, на оккупированной Луганщине скандальный британец нашел невесту Юлию и уже успел сделать ей предложение.

Об этом Филлипс написал на странице в Facebook.

"Я рад сообщить, что сегодня в Луганске сделал предложение девочке Юлии, которую люблю. Она скзала "да", и я жду нашу свадьбу, которая должна произойти в августе 2018-го, и я сделаю все, чтобы быть лучшим мужем для моей любимой Юли", - написал он и выложил фото с избранницей.

Грэм Филлипс стал известной после своих репортажей Из зоны конфликта на востоке Украины для российских пропагандистских телеканалов.

В 2014 году СБУ выдворила его за пределы Украины с запретом на въезд сроком на три года.


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