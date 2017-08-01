По факту убийства женщины и ранения мужчины в с. Троицкое проводят следствие

В полицию поступило сообщение медиков о том, что в Лисичанской больнице в результате обширного кровоизлияния умерла 25-летняя жительница с. Троицкое Попаснянского района, которая была госпитализирована с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Луганской области

Во время проведения первоочередных следственных действий сотрудники Попаснянского отдела полиции установили, что ночью 8 августа женщина по месту проживания праздновала день рождения. Владелец дома, 29-летний муж потерпевшей, пригласил на праздник военнослужащих, они вместе употребляли спиртные напитки.

Позже, во время употребления спиртных напитков между одним из военнослужащих и семьей потерпевших, на почве внезапно возникших неприязненных отношений возник спор, который впоследствии перерос в драку. Конфликт перешел за пределы двора, где один из гостей сделал несколько выстрелов из автомата, в результате чего была ранена женщина и ее мужа.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли гильзы патронов калибра 5,45 мм.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» и ч. 2 ст. 15 п. 1 ст. 115 УК Украины «Покушение на убийство».

На данный момент военнослужащие находятся в военной прокуратуре Луганского гарнизона. Досудебное следствие на данном этапе проводится следователями полиции.