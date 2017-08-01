Задержанным за хищения на «Стене» сообщили о подозрении

Вчера, 9 августа, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении семи лицам, задержанным накануне в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект «Стена»), сообщили в пресс-службе НАБУ.

Должностных лиц Государственной пограничной службы подозревают в совершении преступлений, которые нанесли значительный ущерб интересам государства.

А именно:

- начальника управления капитального строительства ГПСУ подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины;

- старшего офицера первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ - в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- бывшего начальника первого отдельного отдела капитального строительства - в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.210 УК Украины.

Также среди подозреваемых - руководители фирм, которые должны были строить так называемую «Стену»:

- директору ООО «АЗУ» сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины;

- директор ГП «Черниговский облавтодор» ГАК «Автомобильные дороги Украины» подозреваются в совершении преступления по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- директору и основателю ООО «Стройцентр «Витязь» сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины.

Лицу, выполнявшему роль посредника, инкриминируют совершение преступления по ч.5 27 ч.5 ст. 191 УК Украины.

В НАБУ подчеркнули, что сейчас все задержанные лица находятся в изоляторе временного содержания ГУ Национальной полиции в городе Киеве. Детективы готовят ходатайство в Соломенский районный суд Киева об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, общая сумма которого должна быть сопоставимой с суммой нанесенного государству ущерба.