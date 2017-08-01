Mail.ru group не досчитается 800 миллионов рублей из-за блокировки в Украине

Российский холдинг Mail.Ru Group оценил, что запрет его ресурсов в Украине окажет негативный эффект в 1,5% от всей выручки по итогам 2017 года. Об этом говорится в отчете компании за второй квартал, передает РБК.

Согласно прогнозу компании, ее выручка в 2017 году вырастет на 23-26% по сравнению с показателем 2016 года и составит 52,6-53-9 миллиардов рублей. Исходя из этого украинские потери можно оценить в 789-808,5 миллионов рублей (более 13 миллионов долларов – ред.), сообщает информагентство. Причем Mail.Ru Group повысила прогноз по выручке, ранее холдинг ожидал, что показатель увеличится на 17-21%.

Ранее в Mail.Ru заявляли, что уход с украинского рынка не окажет влияния на финансовые показатели компании. Доля украинского бизнеса в структуре выручки компании незначительна, говорили в холдинге.