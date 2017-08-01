Зарплата боевиков меньше зарплаты военнослужащих РФ на Донбассе в 5 раз

Заработная плата боевиков меньше зарплаты военнослужащих Российской Федерации на Донбассе более чем в 5 раз.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Среди личного состава 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ наблюдается дальнейшее ухудшение морально-психологического состояния и снижению мотивации к продолжению военной службы", - говорится в сообщении.

По информации разведки, это происходит в том числе из-за большой разницей в денежном обеспечении. Так, кадровые российские военнослужащие получают от 50 до 80 тыс. рублей, а так называемые "ополченцы" (военнослужащие из числа местного населения) - от 10 до 15 тыс. рублей.