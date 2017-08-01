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В ОРЛО обесточен ряд сел

Сегодня, 10:57 citynews.net.ua | Напечатать

В результате двух аварий на неподконтрольной территории Луганской области обесточен ряд населенных пунктов.

Об этом пишет подконтрольной незаконной организации «ЛНР» сайт «МИА Исток».

«Пожар на открытой местности повредил две опоры высоковольтной линии в районе села Бобриково Антрацитовского района ЛЭП. Из-за этого отсутствует электроснабжение сёл Новокрасновка, Клуниково и частично села Бобриково. Всего без электроэнергии остались 332 абонента», - говорится в сообщении.

Другая авария произошла недалеко от линии соприкосновения. В результате обрыва проводов на линии 6 кВт обесточен населённый пункт село Раевка – 90 абонентов.

Как заявил руководитель дежурной смены так называемого «центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР» Олег Дрозденко, в связи с близостью к линии разграничения ремонтные работы будут проводится после согласования с Совместным центром координации и контроля.


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