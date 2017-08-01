Красный Крест доставил на Донбасс 7 грузовиков с гуманитарной помощью

Красный Крест доставил на Донбасс 7 грузовиков с гуманитарной помощьюСегодня, 10:53
Миссия Международного комитета Красного Креста доставила на Донбасс 7 грузовиков с гуманитарным грузом весом 121 тонна.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Вчера, через контрольный пункт въезда-выезда" Новотроицкое "на выезд на неконтролируемую территорию последовали 7 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом около 121 тонны", - говорится в сообщении