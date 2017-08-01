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ЛЭО восстановило работу колл-центра

Сегодня, 09:59 citynews.net.ua | Напечатать

С 15 августа Луганское энергетическое объединение восстанавливает работу колл-центра (КЦ). Звонить в колл-центр ЛЭО можно круглосуточно по единому номеру 0 800 300 074 - бесплатно с мобильных и стационарных телефонов.

Для обработки сообщений, поступивших по электронной почте, создан единый почтовый ящик: call-center@en.lg.ua.

Колл-центр - это специализированное подразделение, сотрудники которого будут отвечать на телефонные звонки и электронные запросы от потребителей электроэнергии всей Луганской области. Операторы КЦ предоставят потребителям информацию по следующим вопросам:

- Порядок проведения расчетов за использованную эл. энергию;

- Действующий тариф, нормы потребления при наличии льгот;

- Причины отключений электроснабжения;

- Порядок выдача технических условий, подключение объекта;

- Порядок заключения  и перезаключение договора на поставку электроэнергии;

Также операторы примут показания приборов учета и ответят на многие другие вопросы, которые будут интересовать потребителей. Т.е. работа КЦ позволит не только повысить качество предоставляемых консультаций, но еще и снимет часть нагрузки с диспетчеров.

Для организации работы колл-центра было создано 6 новых рабочих мест. Новые сотрудники прошли необходимое обучение.

Ранее в ЛЭО уже существовал колл-центр – в течение нескольких месяцев 2014 года. Начало боевых действий привело к остановке работы данного подразделения. К проблемам добавился и хозяйственный кризис на предприятии, уже ставший хроническим за все эти восемь месяцев. Не смотря на все трудности и препятствия, руководством компании было принято решение восстановить работу колл-центра для улучшения обслуживания потребителей электроэнергии.


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