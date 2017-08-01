«Репортеры без границ» потребовали освободить житомирского журналиста и луганского блогера

Международная организация «Репортеры без границ» призвала к немедленному освобождению журналиста Василия Муравицкого, которого украинские власти подозревают в государственной измене и блогера Эдуарда Неделяева, которого группировка «ЛНР» приговорила к 14 годам заключения. Об этом говорится в материале «Еще две жертвы информационной войны в Украине» на сайте организации.

Одной из таких жертв в организации считают Муравицкого, помещенного 3 августа в СИЗО Житомира по обвинению в госизмене, ставящей под угрозу территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигании розни и поддержке деятельности террористических организаций.

В организации уверены, что более подробные обвинения, выдвинутые против Муравицкого, указывают на то, что его арестовали, прежде всего, из-за сотрудничества с российскими СМИ. В статье утверждается, что ГПУ и СБУ обвиняют журналиста в том, что он – «информационный наемник», проводящий «подрывную деятельность против Украины в пользу иностранного государства» и «создание и размещение онлайн-контента с элементами манипулирования мнением и разжиганием ненависти». Среди улик, которые следствие предъявляет против Муравицкого – контракт, связывающий его с российским государственным СМИ медиагруппы «Россия Сегодня».

«С разжиганием ненависти или насилия очевидно нужно бороться, но на основе конкретных доказательств и соблюдения международного права. Исходя из доказательств по делу Муравицкого, содержание его под стражей не представляется ни необходимым, ни соразмерным. Мы призываем к его немедленному освобождению», – заявил глава «Репортеров без границ» в Восточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир.

Также в материале идет речь о блогере Эдуарде Неделяеве, которого 28 июля «ЛНР» приговорила к 14 годам лишения свободы. Его обвинили в «клевете на граждан», «разжигании ненависти к русской нации» и «угрозе национальной безопасности путем предоставления данных иностранным агентам».

Кроме того, в материале указано, что в настоящее время в заключении у «ДНР» содержится корреспондент «Радио Свобода» Станислав Асеев, которого обвинили в шпионаже.