Прокуратура расследует гибель солдат ВСУ из-за взрыва миномета

Военная прокуратура Донецкого гарнизона внесла в Единый реестр досудебных решений ведомости об уголовном правонарушении по факту гибели двоих украинских военных, а также ранения еще пятерых.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Происшествие квалифицируется как "нарушение правил обращения с оружием, что привело к гибели нескольких человек и причинило телесные повреждения нескольким особам".

Украинские военнослужащие погибли и были ранены в результате разрыва мины в канале ствола 120 мм миномета 2С12 Сани.

В ходе расследования уже было осмотрено место происшествия, изъят миномет, назначена комплексная баллистическая, техническая экспертизы, экспертиза безопасности жизнедеятельности. Сейчас допрашиваются свидетели происшествия.

По предварительной версии, взрыв произошел в результате двойного заряжения канала ствола миномета разными военнослужащими.

8 августа сообщалось, что вблизи Марьинки двое украински военных погибли и еще пятеро ранены в результате неисправности оружия.