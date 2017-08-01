Опора: СБУ утверждала список фирм, которые продавали уголь с неподконтрольных территорий

Служба безопасности Украины утверждала перечень фирм, которые продавали уголь с отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом в эфире «5 канала» в ходе заявила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной сети «Опора» Татьяна Бойко.

«Львиная доля антрацита завозилась с оккупированных территорий. По моему мнению, здесь вопрос не столько к регулятору, как вопрос к СБУ, которой утверждалось приложение №9 тех фирм, которые имеют право возить», - сказала она.

«Фактически, никто этих фирм не проверял. Я не знаю, проверяет их сегодня НАБУ, но я бы наверное начала расследование из этих фирм, которые утверждены в так называемом приложении №9, которые, собственно, возили этот уголь», - добавила Бойко.