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В Луганске и Донецке раненые террористы выживают на подачки Прилепина

Сегодня, 14:41 citynews.net.ua | Напечатать

Больше всего мне нравится, когда россияне приезжают в Донбасс, чтобы сделать очередной пропагандистский сюжет, но при этом работают так топорно, что в итоге достигают обратного эффекта. Об этом пишет Денис Казанский.

Вот свежий пример такого творчества. Россиянка Анастасия Михайловская, которая поддерживает пророссийских боевиков, привозит им лекарства, а также работает ведущей в различных пропагандистских СМИ, приехала в Донецку область, чтобы помочь российскому писателю Захару Прилепину попиариться. Михайловская ездит в семьи раненных и убитых боевиков, передает им небольшие суммы денег «от Прилепина», после чего строчит об этом посты на Фейсбуке.

Цель мероприятия понятна — показать щедрость и широту души российского колонизатора. Сирые и убогие аборигены страдают в нищете, и тут появляется благодетель на белом коне и передает угнетенному фашистами населению собранные пожертвования. Но на самом деле, такие публикации невольно выдают истинное положение дел в Донбассе.

Вот «бойцу с тяжелейшими ранениями» передали 9 тысяч российских рублей на операцию. Это примерно 4000 грн. Ничего не понял, а как же благодарная «республика»? Что, не лечит Захарченко калек, которые отдали здоровье, чтобы он мог себе обеспечить царскую жизнь? Не нашлось у Француза с Ташкентом лишних 4000 грн для дурачка, воевавшего, чтобы сделать их долларовыми миллионерами?

Погодите, на что вообще собрали 9000 рублей? В ДНР же бесплатная медицина! Вон пишут, что даже «укропов» бесплатно лечат с подконтрольных Украине территррий. Не могут же СМИ ДНР и ЛНР врать! Раз сказано, что медицина бесплатная, значит так и есть. Что этот проклятый Прилепин себе позволяет! Клевещет на республику, деньги какие-то на лечение собирает! Мошенник!

Вот еще круче. Михайловская привезла беременной «ополченке» Маше 10 тысяч российских рублей, потому что ей негде жить, а из доходов — только 1000 рублей пособия на ребенка в месяц.

Какое счастье! Это же просто не жизнь, а райская мечта. У сожителя Маши от такого кайфа даже крыша уехала.

Разве не стоило ради этого воевать и потерять рассудок? Ничего, что целую область разграбили и разорили, тысячи человек покалечили и убили ради какой-то неведомой хуйни, которая называется то ли Малороссия, то ли Новороссия, то ли ДНР. Зато 10 тысяч рублей в кармане! Спасибо, Захар! Мы всегда будем помнить твою доброту, гггг

А вот впечатления заезжей москвички от шахты-копанки. Это наша донбасская экзотика. Копанки в Донбассе работают еще с конца 1990-х годов, и я в свое время много про них сделал репортажей. Вот только до войны рабочие на них зарабатывали по 500 грн за смену. А в месяц на некоторых «дырках» могли заработать по 10 тысяч гривен (по старому курсу — более 1000 долларов).

А сейчас Михайловская пишет, что работники копанки зарабатывают 300 рублей за смену. Это всего лишь около 150 грн! Примерно 7 долларов за 12 часов тяжелейшего труда. Вот это я понимаю, освободили Донбасс от фашистов! И это не какие-то выдумки «лживых укроСМИ». Это пишет российская пропагандистска, которая прославляет «республики», работает на Прилепина.

Если при Украине копанки были местом, где в адских условиях можно было все же заработать себе более-менее нормальные деньги, то сейчас это просто рабские галеры, на которых люди работают за еду. Спасибо, Захар!


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