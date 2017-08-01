На КПВВ Новотроицкое задержан перевозчик оружия

Сотрудники Волновахского отдела полиции совместно с сотрудниками пограничной службы пресекли попытку ввоза оружия из неконтролируемой территории. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Донецкой области.

Из автомобиля под управлением 53-летнего жителя Волновахского района изъята граната РГД-5, пистолет Макарова и более 60 патронов.

По предварительной информации, мужчина занимался перевозкой пассажиров с подконтрольной Украины территории в неконтролируемый Донецк и обратно. Во время тщательной проверки в момент пересечения блокпоста в автомобиле был обнаружен арсенал нелегального оружия.

Стоит отметить, что, согласно базам данных МВД, пистолет Макарова с 2014 года числится похищенным из линейного отдела милиции на станции Славянск.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. Водитель, перевозивший арсенал, доставлен в Волновахский отдел полиции, с ним работают полицейские.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами».

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.