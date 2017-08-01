Украина получила возможность сотрудничать с Чехией по поставкам оружия

Посол Чехии в Украине Радек Матула сообщил, что сейчас существует возможность сотрудничества чешской и украинской власти в поставках некоторых видов военной техники в Украину на основе стандартного процесса экспортного лицензирования.

Об этом посол заявил в интервью "Европейской правде".

"До этих пор политика Чешской Республики ограничивала такую возможность: с зимы 2014 действовал запрет на поставки военной техники и материалов в Украину. Сейчас мы делаем эту процедуру стандартной. Это означает, что для каждого случая будет отдельно рассматриваться вопрос выдачи лицензии", - пояснил дипломат.

Матула подчеркнул, что не владеет точной информацией о запросах Украины относительно отдельных видов вооружения, но выразил уверенность, что ряд чешских производителей военной продукции уже контактирует с украинскими партнерами. При этом, по словам посла, на данный момент сотрудничество между министерствами обороны Чехии и Украины сосредоточено на таких сферах, как подготовка, обучение специалистов, обмен опытом в сфере военной реформы.