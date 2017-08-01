Две крупные пивоваренные компании договорились объединить бизнес в Украине и РФ

Крупнейшая в мире бельгийская AB InBev и турецкая Anadolu Efes пивоваренные компании подписали соглашение о намерениях объединить бизнес на территориях Украины и России в равных долях. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на заявление AB InBev.

Указано, что соглашение стало следствием сделки по слиянию AB InBev с британской SABMiller в 2016 году, в результате которой первая получила 24% акций турецкой Anadolu Efes.

"Планируемое партнерство компаний в России и на Украине укрепит конкурентные позиции брендов AB InBev и Anadolu Efes на этих рынках и будет способствовать дальнейшему развитию", - указано в заявлении. Отмечается, что слияние позволит укрепить партнерские отношения AB InBev с Anadolu Efes и увеличить стоимость доли первой в портфеле второй.

После завершения сделки объединенная компания намерена консолидировать финансовые результаты на рынках России и Украины в рамках отчетности Anadolu Efes. AB InBev будет учитывать в отчетности полученную прибыль в качестве возврата с инвестиций в совместное предприятие в соответствии с размером своей доли. Сообщается, что будущее название объединенной компании - AB InBev-Efes.

В совет директоров войдут представители обеих компаний в равном соотношении. Согласно заявлению, сделка может быть закрыта до конца первого полугодия 2018 года. До этого момента AB InBev и Anadolu Efes продолжат работать как независимые бизнесы.