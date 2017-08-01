Хуг: пришло время разводить стороны конфликта на Донбассе

Вчера БПЛА наблюдателей специальной мониторинговой группы ОБСЕ обнаружили присутствие противотанковых мин на дороге от Светлодарска до Дебальцево. Через несколько часов мины и неразорвавшиеся боеприпасы были удалены, и патруль СMM ОБСЕ смог отправиться в Дебальцеве по этой дороге.

Об этом говорится на странице миссии в Facebook.

«Это уже второй раз за три недели, когда мы видим, что стороны могут очистить дорогу МО3от мин и неразорвавшихся боеприпасов, если они этого действительно хотят», - подчеркнул главный заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

«Настало время для сторон выполнить обязательства, которые они взяли давно, и открыть дорогу, а также другие дороги в Донбассе, для гражданских лиц, которые ежедневно пересекают контактную линию. Настало время сторонам проводить разминирование, осуществлять разведение сил и средств и отвод вооружения, а также не продвигаться вперед», - сказал он.