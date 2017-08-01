ОБСЕ призывает открыть КПВВ «Золотое»

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время визита на Донбасс заявил, что для перемещения людей и автомобилей через линию соприкосновения на луганском направлении необходимо открыть полноценный контрольный пункт въезда-выезда.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На сегодняшний день для сообщения между Луганской областью и ОРЛО функционирует только один единственный пешеходный КПВВ «Станица Луганская» по мосту через реку Северский Донец. Александр Хуг лично прошел по нему пешком с багажом в 35-градусную жару и убедился, что он давно нуждается в ремонте, а сам переход по нему из-за сложных климатических условий довольно тяжелый», - говорится в сообщении.

Для решения этой проблемы было предложено открыть КПВВ «Золотое», что позволит улучшить гуманитарную ситуацию в регионе.

С соответствующим предложением украинская сторона Совместного центра по контролю и координации неоднократно обращалась к российской стороне СЦКК, но пока ответа не поступало.

«Украинская сторона в полной мере поддерживает необходимость положительного решения вопроса об открытии почти полностью готового к работе КПВВ «Золотой» вблизи города Попасная, которое позволит перераспределить часть пассажиропотока и в значительной степени разгрузит КПВВ «Станица Луганская», значительно улучшив тем самым гуманитарную ситуацию в регионе. Кроме того, открытие КПВВ «Золотой», позволит провести качественный ремонт моста на КПВВ «Станица Луганская», техническое состояние которого угрожает безопасному передвижению по нему мирного населения», - отметили в штабе.