» » ОБСЕ призывает открыть КПВВ «Золотое»

ОБСЕ призывает открыть КПВВ «Золотое»

Сегодня, 10:19 citynews.net.ua | Напечатать

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время визита на Донбасс заявил, что для перемещения людей и автомобилей через линию соприкосновения на луганском направлении необходимо открыть полноценный контрольный пункт въезда-выезда.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На сегодняшний день для сообщения между Луганской областью и ОРЛО функционирует только один единственный пешеходный КПВВ «Станица Луганская» по мосту через реку Северский Донец. Александр Хуг лично прошел по нему пешком с багажом в 35-градусную жару и убедился, что он давно нуждается в ремонте, а сам переход по нему из-за сложных климатических условий довольно тяжелый», - говорится в сообщении.

Для решения этой проблемы было предложено открыть КПВВ «Золотое», что позволит улучшить гуманитарную ситуацию в регионе.

С соответствующим предложением украинская сторона Совместного центра по контролю и координации неоднократно обращалась к российской стороне СЦКК, но пока ответа не поступало.

«Украинская сторона в полной мере поддерживает необходимость положительного решения вопроса об открытии почти полностью готового к работе КПВВ «Золотой» вблизи города Попасная, которое позволит перераспределить часть пассажиропотока и в значительной степени разгрузит КПВВ «Станица Луганская», значительно улучшив тем самым гуманитарную ситуацию в регионе. Кроме того, открытие КПВВ «Золотой», позволит провести качественный ремонт моста на КПВВ «Станица Луганская», техническое состояние которого угрожает безопасному передвижению по нему мирного населения», - отметили в штабе.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:40

Опора: СБУ утверждала список фирм, которые продавали уголь с неподконтрольных территорий

Сегодня, 15:35

Хто забезпечує водою та електроєнергією ОРДЛО?

Сегодня, 15:33

Лысенко рассказал, что сделают ВСУ, если боевики будут продвигаться вперед

Сегодня, 14:41

В Луганске и Донецке раненые террористы выживают на подачки Прилепина

Сегодня, 14:34

На КПВВ Новотроицкое задержан перевозчик оружия

Сегодня, 14:21

Полицию Луганщины временно возглавил руководитель Нацполиции в Киевской области

Сегодня, 13:45

В Минобороны рассказали о потерях в зоне проведения АТО

Сегодня, 12:59

Украина получила возможность сотрудничать с Чехией по поставкам оружия

Сегодня, 12:09

Жителям ЛНР разрешили ездить в Ростов без полиса на машину

Сегодня, 11:53

Две крупные пивоваренные компании договорились объединить бизнес в Украине и РФ

Сегодня, 11:31

Хуг: пришло время разводить стороны конфликта на Донбассе

Сегодня, 10:59

На КПВВ «Станица Луганская» силовики установили несколько фактов нарушения Порядка перемещения через линию соприкосновения

Новости Украины:

Сегодня, 15:34

В Запорожье вследствие взрыва погиб ребенок

Сегодня, 14:41

На Оболони спасли неудачно пытавшегося переплыть Днепр мужчину

Сегодня, 14:16

В Украине подорожает алкоголь

Сегодня, 12:58

Балчун подал в отставку с поста главы "Укрзализныци"

Сегодня, 12:06

Гройсман объявил о начале внедрения 4G в Украине

Сегодня, 11:31

Хуг: пришло время разводить стороны конфликта на Донбассе

Сегодня, 11:27

В Ивано-Франковской области поезд столкнулся с легковушкой

Сегодня, 10:58

Еврокомиссия протестировала газотранспортную систему Украины

Сегодня, 10:17

СБУ проводит обыск в редакции "Страна.ua" по делу о государственной тайне

Сегодня, 09:45

"Динамо" подписало защитника сборной Хорватии

Сегодня, 09:17

Марчук: Россия переправила боевикам на Донбасс танки, пушки, РСЗО и бронетехнику

Вчера, 18:16

НАБУ и САП задержали 6 причастных к хищению средств проекта "Стена"

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 