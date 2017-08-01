В Генштабе назвали боевые потери ВСУ за время АТО

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что с начала АТО на Донбассе безвозвратные боевые потери Вооруженных Сил Украины превысили 2 тысячи человек.

Об этом Муженко заявил в интервью ЛИГА.net.

"У нас за три года войны 2307 безвозвратных потерь и 8185 раненых (по состоянию на 27 июля - ред). Это чисто боевые потери. Небоевые - 871 человек", - заявил Муженко. Он добавил, что к небоевым потерям относятся смерти военнослужащих от болезней, гибель от нарушения мер безопасности, обращения с оружием, гибель в ДТП, самоубийства.

По словам Муженко, заявления о том, что небоевые потери превышают боевые, не соответствуют действительности. Начальник Генштаба отметил, что по сравнению с 2015-2016 годами небоевые потери среди ВСУ уменьшились в разы.