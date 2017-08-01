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Порошенко перевел 24 судьи из зоны АТО на свободную территорию

Вчера, 15:13 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Петр Порошенко временно перевел 24 судьи общих судов, формально находящихся во временно оккупированных районах Донбасса, в суды на свободной территории Украины. Соответствующий указ N212/2017 от 7 августа 2017 года опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, президент назначил 15 судей в Новоазовском районном, Шахтерском горрайонном судах Донецкой области, двух районных судах Макеевки и четырех - Донецка.

Также назначены шесть судей в трех райсудах Луганска, Антрацитовском горрайонном, Краснолучском городском, Перевальском районном судах Луганской области.

Этим же указом Порошенко откомандировал вышеупомянутых 21 судью на срок до шести месяцев в суды Запорожья, Чернигова, райсуды Запорожской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской областей, а также свободных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, еще три судьи, занимавших до этого должности в судах оккупированных Макеевки, Брянки и Хрустального (бывший Красный Луч), откомандированы в суды Черкасской области и Чернигова.


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