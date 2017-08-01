За сутки в АТО погиб один украинский боец

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 7 августа 2017 года, в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Вчера во время обстрела вражеским снайпером наших позиций возле Марьинки один украинский военный погиб. Два наших воина получили ранения в Талаковке на мариупольском направлении в результате вражеского обстрела", - сказал Лысенко.