Шахтеры «Лисичанскугля» продолжают требовать зарплату

Встреча бастующих шахтеров с дирекцией ОАО Лисичанскуголь состоялась 7 августа.

Об этом в Facebook написал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По словам Волынца, горняков беспокоит вопрос возвращения им задолженности по зарплате. В ближайшие дни обещают погашения за июнь полностью, июль (ее бюджетной части - 80%) и апрель - полностью. В сентябре обещают закрыть бюджетную часть августа и мая.

"А вот непромышленной группе оплата будет только за счет реализации угля, а с реализацией сейчас очень плохо - ее просто нет", - написал Волынец.