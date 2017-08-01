В ЛОВГА назвали причину проведения антитеррористических учений в Северодонецке

В Северодонецке Луганской области 9 августа пройдут тактико-специальные учения по противодействию террористической и диверсионной угрозам.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

"В связи с проведением в Северодонецке 9 августа тактико-специальных учений по противодействию террористической и диверсионной угрозам Служба безопасности Украины призывает жителей города в период учений не покидать свои дома без необходимости соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д.", - сообщили в пресс-службе.

В администрации отметили, что все действия происходят в рамках действующего законодательства, и призвали горожан при себе обязательно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

В случае получения информации о причастности неизвестных лиц в диверсионно-разведывательных групп или террористических подразделений боевиков, граждан призвали сообщать в адрес дежурных служб.

"Это учения. Они распределяются на два этапа - командно-штабные учения и практические учения. Мы будем стараться сделать все, чтобы они были приближены к реальным действиям. Будет моделироваться ситуация в соответствии с учебной задачей, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории региона. При поиске лиц, причастных к совершению или подготовке террористического акта будут проводиться определенные оперативно-следственные, розыскные действия", - прокомментировал учения заместитель председателя Луганской ОВГА Юрий Клименко.