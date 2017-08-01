В Северодонецке в гараже произошел взрыв и пожар. Пострадал мужчина

8 августа в 6:36 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве в гараже с последующим горением. Происшествие произошло на ул. Пивоварова в Северодонецке.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, на место вызова выехал дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области. Спасатели установили, что произошло разрушение гаража в результате взрыва с последующим возгоранием бытовых вещей и опилок, а также разрушение соседнего гаража.

Также было установлено, что в подвале гаража под завалами находится человек. Пострадавший был эвакуирован в безопасное место, ему предоставлено доврачебную медицинскую помощь и в тяжелом состоянии передано работникам скорой медицинской помощи.

Пожар локализован в 07:00 и ликвидирован в 07:05. К аварийно-спасательным работам привлекались 15 человек личного состава и 6 единиц техники.