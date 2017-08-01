В ООН назвали страны, где жители Донбасса просили убежище

В ООН назвали страны, где жители Донбасса просили убежищеВчера, 11:59
Пять европейских стран приняли наибольшее количество беженце с Донбасса.
Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Отмечается, что 9,616 беженцев приняла Германия, 9,319 — Италия, 4,278 — Польша, 3,459 — Франция, 3,148 — Швеция.
«Данные о внешнем перемещении отображают общее количество заявлений по получение убежища, поданных гражданами Украины с начала развития ситуации на Донбассе в январе 2014 года», - говорится в сообщении.
При этом в Россию переместились 427,240 жителей Донбасса.
Почти 1,6 миллиона жителей Донбасса и Крыма предпочли остаться в Украине и получить статус внутренне перемещенного лица.