В ООН назвали страны, где жители Донбасса просили убежище

Пять европейских стран приняли наибольшее количество беженце с Донбасса.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Отмечается, что 9,616 беженцев приняла Германия, 9,319 — Италия, 4,278 — Польша, 3,459 — Франция, 3,148 — Швеция.

«Данные о внешнем перемещении отображают общее количество заявлений по получение убежища, поданных гражданами Украины с начала развития ситуации на Донбассе в январе 2014 года», - говорится в сообщении.

При этом в Россию переместились 427,240 жителей Донбасса.

Почти 1,6 миллиона жителей Донбасса и Крыма предпочли остаться в Украине и получить статус внутренне перемещенного лица.