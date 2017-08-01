В 2017 году на проект Стена потратят 500 млн грн

В 2017 году на проект "Стена" запланировано потратить 500 тыс гривен.

Об этом сообщил новый глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал, передает пресс-служба ГПС.

"На сегодняшний день за 2015-2016 годы мы получили 600 млн грн, это около 15% от общей нужной суммы. Планом предусматривалось выделение на этот период уже 2,194 млрд грн. В 2017 году на проект было выделено 200 млн грн, плюс изменения в бюджет добавили еще 300 млн грн", - проинформировал он.

Глава ГПС также отметил, что указанная сумма составляет только 55% от необходимой на этот год и есть существенное недофинансирование проекта.

Цигикал сообщил, что уже оборудованы 274,6 км противотанковых рвов, 47,1 км контрольно-следовых полос, 84 км оград, 179,9 км рокадных дорог.

В ведомстве напоминают, что до конца 2017 года планируется завершение стены в Харьковской области.