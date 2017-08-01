В Балаклее от взрыва боеприпаса пострадал сапер: оторвало стопу

В Балаклее Харьковской области во время обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов произошел взрыв, в результате которого пострадал 27-летний военный сапер.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел в понедельник, 7 августа, около 12:00 на территории воинской части.

По информации полиции, сапер, житель села Ивановка Винницкой области, был прикомандирован в Балаклею из Каменца-Подольского, где проходил службу.

В этот день военный выполнял плановые работы по выявлению и обезвреживанию боеприпасов. В результате взрыва неизвестного снаряда мужчине оторвало правую стопу, также у него многочисленные переломы конечностей, ожоги лица и рук.

Военнослужащий госпитализирован в Балаклейскую районную больницу, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Правоохранители зафиксировали данный факт, сейчас решается вопрос его квалификации согласно Уголовному кодексу.