В Балаклее произошел взрыв, пострадал военнослужащий

В городе Балаклея Харьковской области произошел взрыв, в результате чего пострадал военнослужащий.

Об этом сообщает Региональный медиацентр Министерства обороны Украины, передает "МедиаПорту".

Так, взрыв произошел сегодня около полудня, детали происшествия пока не сообщаются. Возраст и звание военнослужащего также пока неизвестны.

"Госпитализировали в Балаклейскую центральную районную больницу. Состояние тяжелое, но в сознании", - сообщили в медиацентре.