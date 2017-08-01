В Балаклее произошел взрыв, пострадал военнослужащий

В Балаклее произошел взрыв, пострадал военнослужащийСегодня, 16:38
В городе Балаклея Харьковской области произошел взрыв, в результате чего пострадал военнослужащий.
Об этом сообщает Региональный медиацентр Министерства обороны Украины, передает "МедиаПорту".
Так, взрыв произошел сегодня около полудня, детали происшествия пока не сообщаются. Возраст и звание военнослужащего также пока неизвестны.
"Госпитализировали в Балаклейскую центральную районную больницу. Состояние тяжелое, но в сознании", - сообщили в медиацентре.