Северодончан просят 9 августа без лишней необходимости не покидать свои дома

Службой безопасности Украины будут проводиться превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам в ближайшее время в городе Северодонецк, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Полиция обращается к жителям города не паниковать и соблюдать требования личной безопасности. Во время проведения мер не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами.

В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщать по адресу дежурных служб: Управление СБУ в Луганской области, 0645-23-31-46 или Главное Управление Национальной полиции в Луганской области, 102, 0645-24-20-42.

Для информации граждан: согласно Закону Украины «О борьбе с терроризмом» и постановлению Кабинета Министров Украины от 18.02.2016 № 92, на территории Луганской области проводится антитеррористическая операция, в рамках которой осуществляются меры по прекращению незаконных действий со стороны террористических группировок и их сторонников.

Указанные нормативно-правовые акты являются открытыми, граждане могут ознакомиться с мерами, которые принимаются субъектами борьбы с терроризмом: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D0%BF.

Напомним, ранее сообщалось, что учения сотрудников Службы безопасности Украины будут проходить на территории города Северодонецк 9 августа.