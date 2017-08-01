РФ сняла ограничение в 90 дней на пребывание для жителей неподконтрольных территорий

В России отменили ограничение на время пребывания для жителей неподконтрольных территорий Украины. Об этом говорится на официальном сайте председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина.

По словам депутата, в миграционные органы РФ было разослано указание МВД на месте продлевать жителям ОРДЛО миграционный учет.

«В результате настойчивых обращений...в Главное управление по вопросам миграции МВД России от руководства данного ведомства получена информация о том, что всем миграционным органам на местах разослано дополнительное указание не распространять на граждан Украины, прибывших с территории «ЛНР/ДНР» правило миграционного учета. Таким образом, для них сохраняется возможность продлять миграционный учет», - сообщил Затулин.

Сегодня для большинства иностранцев, которым можно приезжать в Россию без визы, установлено ограничение срока пребывания в РФ - не более 90 дней подряд.

Напомним, что 18 февраля Российская Федерация признала действительными удостоверяющие личность документы, выданные незаконными организациями «ДНР» и «ЛНР».