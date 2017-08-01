» » РФ сняла ограничение в 90 дней на пребывание для жителей неподконтрольных территорий

РФ сняла ограничение в 90 дней на пребывание для жителей неподконтрольных территорий

Сегодня, 14:07 citynews.net.ua | Напечатать

В России отменили ограничение на время пребывания для жителей неподконтрольных территорий Украины. Об этом говорится на официальном сайте председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина.

По словам депутата, в миграционные органы РФ было разослано указание МВД на месте продлевать жителям ОРДЛО миграционный учет.

«В результате настойчивых обращений...в Главное управление по вопросам миграции МВД России от руководства данного ведомства получена информация о том, что всем миграционным органам на местах разослано дополнительное указание не распространять на граждан Украины, прибывших с территории «ЛНР/ДНР» правило миграционного учета. Таким образом, для них сохраняется возможность продлять миграционный учет», - сообщил Затулин.

Сегодня для большинства иностранцев, которым можно приезжать в Россию без визы, установлено ограничение срока пребывания в РФ - не более 90 дней подряд. 

Напомним, что 18 февраля Российская Федерация признала действительными удостоверяющие личность документы, выданные незаконными организациями «ДНР» и «ЛНР».


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:00

ОБСЕ предлагает открыть больше КПВВ в Луганской области

Сегодня, 17:58

В 2017 году на проект Стена потратят 500 млн грн

Сегодня, 17:25

7-14 августа в 10 областях Украины объявлена пожарная опасность

Сегодня, 16:59

В Балаклее от взрыва боеприпаса пострадал сапер: оторвало стопу

Сегодня, 16:38

В Балаклее произошел взрыв, пострадал военнослужащий

Сегодня, 15:59

В Северодонецке задержали чиновника за взятку

Сегодня, 15:13

Северодончан просят 9 августа без лишней необходимости не покидать свои дома

Сегодня, 14:59

Ряд украинских компаний умышленно заразили свои компьютеры вирусом "Petya.А" для уклонения от штрафов

Сегодня, 14:07

РФ сняла ограничение в 90 дней на пребывание для жителей неподконтрольных территорий

Сегодня, 12:58

Минобороны заявило о миллионных нарушениях в одной из бригад ВСУ

Сегодня, 12:14

В ОРЛО дети нашли сумку с гранатами

Сегодня, 11:38

Фискальная служба Луганщины постоянно очищает свои ряды

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

Экс-игрок "Динамо" Ленс перешел в "Бешикташ"

Сегодня, 17:50

МИД Украины призвал Россию освободить Чийгоза

Сегодня, 17:24

Во Львовской области туристический автобус столкнулся с маршруткой, есть погибший

Сегодня, 16:58

За сутки в Украине в 362 ДТП погибли 17 человек, 129 травмированы

Сегодня, 16:36

Украинка Беломоина досрочно выиграла Кубок мира по маунтинбайку

Сегодня, 15:56

В Константиновке поймали боевика «ДНР»

Сегодня, 15:45

В Украине начнет работу посланник ФРГ по вопросам децентрализации

Сегодня, 14:48

За неделю на водоемах Украины погибли почти 100 граждан

Сегодня, 14:04

В Азовском море пограничники перехватили российское судно

Сегодня, 12:59

В России заявили о рисках транзита газа через Украину

Сегодня, 12:16

В Херсонской области порыв ветра опрокинул грузовик на человека

Сегодня, 12:13

Фонд госимущества продает госдолю в предприятии по производству ядерного топлива

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 